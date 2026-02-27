Lalmahomed: “Het moment dat Atompai een product van een staatsbedrijf naar zichzelf liet vernoemen, wist ik dat er wat draden daar los waren”

Voor parlementariër Hakiem Lalmahomed is het geen verrassing dat de in ongenade gevallen directeur van de Melkcentrale (MCP), Monché Atompai, nu verwikkeld is in een schandaal rondom een contract waarin hij voor een maandelijkse vergoeding van 95.856 SRD ook als consultant is aangetrokken bij het Staatsziekenfonds (SZF). Het probleem startte volgens de VHP’er al toen Atompai een product van de Melkcentrale naar zichzelf liet vernoemen, namelijk: Monchémel.

“Hoe kan jij als directeur van een staatsbedrijf een product vernoemen naar jezelf? Dan moet je toch leven met een bepaalde waan? Een grootheidswaan dat de samenleving een product van een staatsbedrijf moet nuttigen dat jouw naam draagt. Mijn eerste signalen waren: er zijn wat draden hier los! De eerste red flag”, zei Lalmahomed in een interview op TBN.

Ondertussen heeft president Jennifer Simons Atompai opgedragen om de eer aan zichzelf te houden, aangezien zijn positie bij de Melkcentrale niet meer houdbaar is. Lalmahomed vraagt zich af hoe Atompai vanwege zijn voltijdse baan bij het MCP als directeur nog ruimte over zou houden om zoveel extra uren in een dubbele functie bij het SZF te werken. Het zijn volgens hem precies ‘deze mensen’ die het verpesten voor Suriname.

Hij vraagt zich af waarom de SZF-directie niet naar echt kader heeft uitgekeken om het werk op de juiste manier te laten doen, aangezien Suriname over genoeg afgestudeerden van de universiteit en HBO-instellingen beschikt die naar werk zoeken.

“Er zijn zoveel studenten die hun ouders nog steeds met een diploma of bul op de markt moeten ondersteunen of thuis peper of watermeloen moeten planten en vis schoonmaken. Terwijl ze papieren hebben, omdat ze jarenlang gestudeerd en geïnvesteerd hebben. Zij moeten toch ook de gelegenheid krijgen om bepaalde functies in te vullen en Suriname daadwerkelijk te ontwikkelen.

Want waarom hebben we dan 50+ jaren geïnvesteerd in het onderwijs en de volksgezondheid als we niet in de mensen investeren? Dan begrijp ik de jongeren wanneer ze het land verlaten”, aldus de VHP’er.

Lalmahomed stelt dat, hoewel president Simons niet uit dezelfde partij komt als hij, zij wel beloofd heeft om integere personen te plaatsen op diverse functies. “Dat zij aan bepaalde ethische voorwaarden moeten voldoen alvorens ze in bepaalde functies stappen. Heeft ze deze visie ook toegepast bij de benoeming van zulke directeuren?”, stelt hij.

Overigens vindt de VHP’er dat er ook gekeken moet worden of de minister waaronder de Melkcentrale valt, de visie van de president niet kan volgen of uitvoeren. Het toont volgens hem ook aan dat de quickscans van de regering een defect hebben.