Kromosoeto en Hassankhan in miljoenenzaak SPSB voorlopig op vrije voeten

De kantonrechter heeft vrijdag besloten om Anwar Hassankhan en de voormalige directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), Ginmardo Kromosoeto, voorlopig in vrijheid te stellen. Het besluit valt binnen de tweede fase van het omvangrijke strafrechtelijk onderzoek naar vermeende corruptieve en frauduleuze handelingen bij de staatsbank in de periode 2018–2020.

Hun raadslieden, Chandra Algoe en Murwin Dubois hebben tijdens de strafzitting humanitaire als sociale argumenten aangevoerd om hun cliënten op vrije voeten te krijgen. Tijdens de behandeling werd tevens een getuige gehoord. Waar eerdere verzoeken nog werden afgewezen, oordeelde de rechter ditmaal dat er voldoende gronden waren om de verdachten hun proces in vrijheid te laten afwachten.

De zaak kent inmiddels zestien verdachten, onder wie prominente figuren uit de politiek, het bedrijfsleven en de financiële sector. Tot de groep behoren onder anderen Oesman Wangsabesari, voormalig Assembleelid en huidig DNA-kandidaat voor de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP), ondernemer en politicus Soeparmin Djojobesari, voormalig directeur van de Godo Bank Frits Terlaan, en het bedrijf Global Equipment N.V..

Ook Kromosoeto en voormalig directielid Wantley Sardjo worden, net als in het eerste deelonderzoek, opnieuw als verdachten aangemerkt in deze tweede fase.

De verdachten worden geconfronteerd met een breed scala aan strafbare feiten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen onder meer van deelname aan een criminele organisatie, verduistering van gelden en geldwaarden, valsheid in geschrifte, oplichting, ambtelijke omkoping, knevelarij en witwassen van geld. Daarnaast zou er sprake zijn van handelingen in strijd met de wet met het oog op persoonlijk voordeel en benadeling van de staat.

Volgens justitiële bronnen hebben sommige verdachten en betrokken rechtspersonen zich, ondanks herhaalde oproepen, niet gemeld bij het gerechtelijk vooronderzoek (gvo). Enkelen verblijven in het buitenland. Voor hen zijn inmiddels rechtshulpverzoeken uitgezet om hun verhoor mogelijk te maken.

Met de voorlopige vrijlating van Hassankhan en Kromosoeto is de strafzaak allerminst afgerond. Het onderzoek naar de vermeende miljoenenfraude bij de SPSB loopt onverminderd door en geldt als een van de meest spraakmakende corruptiezaken van de afgelopen jaren.