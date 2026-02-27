HomeOnderwerpenJustitie en politieBrandweer verleent assistentie bij zware aanrijding in Nickerie
Brandweer verleent assistentie bij zware aanrijding in Nickerie

De brandweer in het Westen van Suriname moest vanmorgen uitrukken voor een beknelling, na een zware aanrijding tussen een busje en een pick-up aan de Ir. M. N. Ataoellahweg in Nickerie.

Het ongeval vond vanmorgen rond 10.00u plaats ter hoogte van servicestation Tewarie.

Het busje reed over bovengenoemde weg en de pick-up die padie vervoerde bevond zich bij een inrit. Hoe het ongeval heeft kunnen plaatsvinden is nog niet duidelijk. Volgens de eerste berichten stond de pick-up stil.

Drie personen raakten gewond bij de aanrijding. Een van de slachtoffers raakte bekneld en moest door de Surinaamse brandweer worden bevrijd.

Alle gewonden werden afgevoerd naar het MMC ziekenhuis in Nieuw Nickerie. De politie heeft de zaak in onderzoek.

