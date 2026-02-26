HomeNieuws uit SurinameXavi Dors beleeft droomstart voor Suriname met zes doelpunten in twee duels
Xavi Dors beleeft droomstart voor Suriname met zes doelpunten in twee duels

Xavi Dors (18), vleugelspeler bij de onder 19 van Almere City, beleeft een droomstart bij de U-20 voetbalselectie van Suriname tijdens het Concacaf-kwalificatietoernooi in Nicaragua.

In zijn eerste twee wedstrijden maakte Dors maar liefst zes doelpunten. In het openingsduel op maandag 23 februari tegen Belize scoorde hij vier keer, waarmee Suriname overtuigend met 7-2 won.

Dors maakte verder op woensdag 25 februari beide doelpunten in de 2-0 overwinning op Frans-Guyana. De jonge aanvaller is neefje van Ajacied en voormalig Oranje-international Urby Emanuelson.

Suriname is in Groep A ingedeeld, samen met El Salvador, Belize, Grenada, Saint Martin en Frans-Guyana. De Surinaamse selectie, een mix van lokale talenten en spelers uit de diaspora, voert momenteel de groep aan met zes punten uit twee wedstrijden.

Het kwalificatietoernooi bestaat uit zes groepen, waarvan alleen de groepswinnaars doorgaan naar het Concacaf U-20 Kampioenschap. Daar voegen zij zich bij reeds geplaatste landen als Cuba, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama en de Verenigde Staten.

De volgende wedstrijden van Suriname zijn op vrijdag 27 februari tegen Saint Martin, zondag 1 maart tegen Grenada en dinsdag 3 maart tegen El Salvador.

