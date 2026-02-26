Welkomstbord district Marowijne beschadigd door brand

Het welkomstbord van het district Marowijne is onlangs beschadigd door brand. De schade is ontstaan nadat een burger een kostgrond in de directe omgeving van het bord in brand had gestoken.

Volgens het commissariaat van Marowijne Zuid-West geldt het welkomstbord als het visitekaartje van het district en werd met zorg geplaatst ten behoeve van bewoners, bezoekers en de gemeenschap van Suriname. De aangerichte schade wordt dan ook als betreurenswaardig beschouwd.

Benadrukt wordt dat het welkomstbord staatseigendom is. Op grond van artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht is het opzettelijk en wederrechtelijk vernielen of beschadigen van goederen die aan de staat toebehoren strafbaar.

Overtreders riskeren een gevangenisstraf of een aanzienlijke geldboete. Daarnaast kunnen daders civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor de volledige kosten van herstel of vervanging van het bord.

De bestuursdienst van Marowijne Zuid-West doet een dringend beroep op bewoners van het gebied en weggebruikers van de Oost-Westverbinding om geen kostgronden of andere objecten in de nabijheid van het welkomstbord te verbranden, met name niet in de droge periode.

De waarnemend districtscommissaris, Marvin Vijent, heeft aangegeven dat in samenwerking met de bestuursdienst zo spoedig mogelijk zal worden overgegaan tot het plaatsen van een nieuw welkomstbord.

De gemeenschap wordt opgeroepen om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het behoud van het district en respect te tonen voor gemeenschappelijke eigendommen.