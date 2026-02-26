Wanica trekt teugels aan bij partybussen: harde eindtijden, strengere regels en geluidsaanpassingen

De districtscommissaris van Wanica Centrum, Ravi Bhattoe, heeft woensdag overleg gevoerd met eigenaren van zogeheten partybussen in Suriname, waarbij één boodschap centraal stond: plezier mag, maar niet ten koste van orde, rust en veiligheid.

In het gesprek kwamen onderwerpen aan bod die volgens de dc direct impact hebben op de samenleving, waaronder vergunningen, operationele tijden, het maximumaantal personen aan boord en het beperken van overlast.

Opvallend aan het overleg is dat er niet alleen is gesproken over regels, maar dat er ook concrete afspraken zijn gemaakt die direct merkbaar moeten zijn voor bewoners. De dc benadrukte dat er een evenwicht moet bestaan tussen recreatie en openbare veiligheid, terwijl de ondernemers hun ervaringen en knelpunten konden delen.

Tegelijk werd het beleid rond vergunningverlening, maximale capaciteit en operationele voorwaarden tegen het licht gehouden.

Het meest in het oog springende resultaat is de vaststelling van duidelijke eindtijden voor de partybussen. Er is overeenstemming bereikt dat de bussen van zondag tot en met donderdag uiterlijk tot 23.00 uur mogen rijden, terwijl op vrijdag en zaterdag een grens geldt tot 24.00 uur. Daarmee worden de nachten strakker afgebakend, juist op dagen waarop drukte en geluidsoverlast vaak pieken.

Daarnaast hebben de eigenaren zich niet alleen akkoord verklaard met deze tijden, maar ook met de geldende decibelnormen. Volgens de afspraken zullen zij bovendien hun geluidsinstallaties aanpassen, zodat het volume tijdens ritten minder hinder veroorzaakt voor de omgeving. Dat onderdeel is opvallend, omdat het niet blijft bij ‘beloven minder hard te zetten’, maar neerkomt op een technische ingreep om overlast structureel te verminderen.

De districtscommissaris en de ondernemers hebben uitgesproken dat zij de samenwerking voortzetten om het gebruik van partybussen verantwoord en veilig te laten plaatsvinden. Doel is dat recreanten kunnen genieten van hun activiteiten, zonder dat buurten worden geconfronteerd met geluid, drukte of onveilige situaties.