Suriname U-20 voetbalselectie verslaat Frans-Guyana met 2-0 in Concacaf-kwalificatie

De U-20 mannenvoetbalselectie van Suriname heeft woensdag de tweede wedstrijd van de Concacaf-kwalificatie in Nicaragua met 2-0 gewonnen van Frans-Guyana.

De Surinaamse selectie, bestaande uit diaspora- en lokale spelers, begon maandag het kwalificatietoernooi sterk met een overtuigende 7-2 overwinning op Belize.

Suriname is in Groep A ingedeeld, samen met El Salvador, Belize, Grenada, Saint Martin en Frans-Guyana.

De kwalificatie bestaat uit zes groepen, waarvan alleen de groepswinnaars zich plaatsen voor de Comcacaf U-20-kampioenschappen. Daar voegen zij zich bij de reeds geplaatste landen: Cuba, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama en de Verenigde Staten.

Suriname speelt weer op vrijdag 27 februari tegen Saint Martin. Op zondag 1 maart neemt Suriname het op tegen Grenada en op dinsdag 3 maart tegen El Salvador.