Surinaamse Brouwerij 1.000 dagen zonder arbeidsongeval

De Surinaamse Brouwerij heeft op dinsdag 24 februari een bijzondere mijlpaal gevierd door 1.000 dagen ongevallenvrij te werken. Met deze prestatie onderstreept het bedrijf zijn voortdurende inzet voor veiligheid op de werkvloer.

Volgens de browerij is veilig werken geen toeval, maar het resultaat van een consequente en gezamenlijke inspanning. “Dit lijkt voor velen een utopie, maar voor ons is het een voorwaarde voor ons werk bij de Brouwerij. Safety Always!”, staat in een verklaring.

De mijlpaal wordt toegeschreven aan het resultaat van dagelijkse alertheid en betrokkenheid van alle medewerkers.

“Uiteraard gaat dit niet vanzelf, maar is dit iets waar we dag in, dag uit mee bezig zijn. Elke dag zijn we bezig met elkaar corrigeren, onveilige situaties oplossen en met name: de juiste mindset hebben. Elke collega die veilig en gezond naar de Brouwerij komt, wil ook weer veilig en gezond terug naar huis, daar doen we alles voor.”

De brouwerij zet het werk op dezelfde voet voort en streeft naar de volgende 1.000 dagen zonder arbeidsongeval in Suriname.