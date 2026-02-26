HomeOnderwerpenMaatschappijSurinaamse Brouwerij 1.000 dagen zonder arbeidsongeval
MaatschappijNieuws uit SurinameUitgelicht

Surinaamse Brouwerij 1.000 dagen zonder arbeidsongeval

-

0

Caribbean Night

De Surinaamse Brouwerij heeft op dinsdag 24 februari een bijzondere mijlpaal gevierd door 1.000 dagen ongevallenvrij te werken. Met deze prestatie onderstreept het bedrijf zijn voortdurende inzet voor veiligheid op de werkvloer.

Volgens de browerij is veilig werken geen toeval, maar het resultaat van een consequente en gezamenlijke inspanning. “Dit lijkt voor velen een utopie, maar voor ons is het een voorwaarde voor ons werk bij de Brouwerij. Safety Always!”, staat in een verklaring.

Werken in de Caribbean

De mijlpaal wordt toegeschreven aan het resultaat van dagelijkse alertheid en betrokkenheid van alle medewerkers.

“Uiteraard gaat dit niet vanzelf, maar is dit iets waar we dag in, dag uit mee bezig zijn. Elke dag zijn we bezig met elkaar corrigeren, onveilige situaties oplossen en met name: de juiste mindset hebben. Elke collega die veilig en gezond naar de Brouwerij komt, wil ook weer veilig en gezond terug naar huis, daar doen we alles voor.”

De brouwerij zet het werk op dezelfde voet voort en streeft naar de volgende 1.000 dagen zonder arbeidsongeval in Suriname.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Wanica trekt teugels aan bij partybussen: harde eindtijden, strengere regels en geluidsaanpassingen
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen