Ruzie om kind escaleert: partner slaat vrouw, breekt deur open en zwaait met hamer

Een ruzie in de privésfeer in Nieuw-Amsterdam is volgens de politie in Suriname volledig uit de hand gelopen, met geweld, vernielingen en een dreigende situatie als gevolg. Een vrouw deed op het politiebureau van Nieuw-Amsterdam aangifte tegen haar levenspartner P.T. wegens vernieling en bedreiging met een misdrijf tegen het leven.

De vrouw verklaarde dat het conflict begon met een woordenwisseling over de zorg voor hun zoon. Tijdens die ruzie zou P.T. agressief zijn geworden en haar meerdere vuistslagen in het gezicht hebben gegeven. Toen zij het geweld niet meer aankon, rende ze de slaapkamer in en deed de deur op slot.

Volgens haar verklaring bleef het daar niet bij. P.T. zou de kamerdeur hebben geforceerd en vervolgens de slaapkamer zijn binnengekomen terwijl hij een hamer bij zich had. Daarbij zou hij met de hamer in de richting van haar hoofd hebben gezwaaid. Daarna zou hij ook de inboedel van de woning hebben vernield.

Enkele dagen later zou de situatie opnieuw zijn geëscaleerd. Afgelopen weekend ontstond er volgens de aangeefster wederom ruzie, ditmaal nadat zij werd beschuldigd van een buitenechtelijke relatie. Ook toen zouden er vernielingen zijn aangericht in de woning, waarna zij besloot naar de politie te stappen om aangifte te doen.

Opmerkelijk is dat de vrouw volgens de politie aangaf geen strafrechtelijke vervolging te wensen tegen haar levenspartner. Desondanks hield de politie P.T. aan op verdenking van vernieling, waarna hij werd voorgeleid aan een hulpofficier van justitie.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd de verdachte heengezonden, nadat hij beterschap had beloofd en zou hebben toegezegd voor de schade op te draaien. Het onderzoek wordt voortgezet door de politieafdeling Huiselijk Geweld.