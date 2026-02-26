Rusland heeft er geen moeite mee om minder te verdienen als vp

Vicepresident Gregory Rusland heeft er geen moeite mee indien een wetswijziging in De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) ervoor zorgt dat de verhoogde salarissen van zowel de regering, DNA en de rechterlijke macht worden teruggedraaid en hij dus ook teruggaat in zijn salaris. “Ik heb er geen moeite mee”, zei de tweede man van het land woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Op basis van de nieuwe Wet Geldelijke Voorzieningen ontvangt Rusland een maandelijkse bezoldiging van 97.500 SRD. Verder ontvangt hij een representatietoelage van 40% van de bezoldiging, oftewel 39.000 SRD. Indien hij geen mobiel toestel van staatswege ontvangt, heeft hij recht op een telefoontoelage van 10% van zijn bezoldiging. Daarnaast krijgt de vicepresident een managementtoelage van 35%, oftewel 34.125 SRD, ten laste van de staatskas. Totaal komt zijn salaris neer op rond de 170.000 SRD.

Rusland, die nu ook waarnemend president is, stelt dat alles consequenties heeft. Zo verdiende hij tijdens de vorige zittingsperiode van het parlement als parlementariër in de orde van 30.000 SRD, maar had hij de mogelijkheid om door te gaan met zijn consultancy’s en ander werk buiten het parlement.

Met het besluit dat DNA-leden geen nevenfuncties mochten bekleden, moest er daarom voor een hoger salaris als compensatie worden ingevoerd. “Dus wanneer je deze zaken bekijkt, moet je het in samenhang en rustig bekijken. En dan komen tot goede besluiten. Waar ik wel voorstander van ben is dat de totale samenleving moet worden meegenomen. Dat is niet goed genoeg bekeken toen”, zei Rusland.

Ook de vp blijkt verrast te zijn van de gepubliceerde salarissen van de rechterlijke macht en de procureur-generaal. Volgens hem kunnen functionarissen niet meer verdienen dan de president van de republiek Suriname, die het hoofd is van de Staat.

“Wat mij betreft, moet ik zeggen dat de zaak beter bekeken had moeten worden. We hebben toen aangehaald in het parlement dat wij niet mee zouden werken. Niet omdat wij het niet helemaal eens mee waren, maar omdat wij vinden dat er meer groepen in de samenleving zijn die beter verdienen. Als we kijken naar leerkrachten, verplegend personeel en andere mensen in de samenleving. Die moeten ook beter verdienen.

Maar je gaat niet alleen kijken naar de leiding en de top, maar je moet het integraal doen. Achteraf blijkt dat men de zaak heeft doorgedrukt en nu probeert iedereen zich te onttrekken ervan, omdat blijkt dat men hun huiswerk totaal niet goed heeft gedaan. Er is een zodanige scheefgroei ontstaan dat onacceptabel is. En daar moet aan gewerkt worden om dat zo snel mogelijk te gaan corrigeren”, aldus de politicus.