“No hori mi na ati”: Kappalani biedt verontschuldigingen aan slachtoffer

De artiest Orlando Watts alias ‘Kappalani’ heeft woensdag tijdens de strafzitting zijn verontschuldigingen aangeboden aan Michel Komproe. Op 19 oktober vorig jaar bracht Kappalani Komproe een kapverwonding toe in het gelaat.

Het slachtoffer liep daarbij een diepe snijwond op van circa 15 centimeter. Door een afwerende beweging met zijn arm liep hij eveneens een kapverwonding op aan zijn arm.

Volgens Komproe wilde hij een woordenwisseling met de broer van Kappalani sussen. Deze woordenwisseling ontaardde in een vechtpartij, waarbij Kappalani zich ermee bemoeide. Vervolgens ging hij Komproe te lijf met een houwer.

Tijdens de zitting vroeg de verdachte het slachtoffer om vergiffenis. “No hori mi na ati” zei hij, waarmee hij het slachtoffer vroeg om geen wrok te koesteren tegen hem. De verdachte verklaarde tevens bereid te zijn alle gemaakte kosten te vergoeden.

De kantonrechter heeft aangegeven een aanvullende geneeskundige verklaring te willen ontvangen, aangezien het slachtoffer nog onder behandeling is van een plastisch chirurg. De zaak wordt op 25 maart voortgezet, waarbij de verdachte nader zal worden gehoord.

Kappalani blijft in voorlopige hechtenis.