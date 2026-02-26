Misiekaba over kwestie SZF: “Als er strafrechtelijke zaken tussen zitten, dan zullen we die inderdaad deponeren bij de bestemde plekken”

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) wacht de rapportage van de leden van het bestuur van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) af om een besluit te kunnen nemen over de vermoedelijke corrupte handelingen die zich recent onder algemeen directeur Rudrakanth Oemraw hebben afgespeeld. Indien er inderdaad sprake is van strafrechtelijke handelingen, zullen deze worden gedeponeerd bij de procureur-generaal.

“Dan zal ik een besluit nemen ten aanzien van de directeur. Dan zullen we zien. Er is nu een onafhankelijke derde bezig en er zitten strafrechtelijke zaken tussen. En als er strafrechtelijke zaken tussen zitten, dan zullen we die inderdaad deponeren bij de bestemde plekken”, zei Misiekaba woensdag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers (RvM).

Het ligt in de bedoeling om zo snel mogelijk de rust te doen terugkeren bij dit staatsbedrijf. De bewindsman voerde aan dat hij reeds bij de installatie van alle RvC’s heeft aangegeven dat hij drie tot vier keer per jaar met alle RvC’s een onderhoud zal hebben.

“Omdat de besturen en RvC’s de ogen, handen en voeten zijn van de ministers c.q. de regering op de werkplek. Dat betekent dus dat als ze toezicht hebben gehouden, dat ze dat dan moeten rapporteren. In de case bij het SZF is het nieuw bestuur ingesteld en ik heb een gesprek met ze na drie weken gehad. En daar begon de bal te rollen…doordat ze verantwoording hebben afgelegd bij de minister”, aldus de minister.

Volgens Misiekaba heeft het nieuwe SZF-bestuur bij de installatie de opdracht gehad om te kijken naar alle documentatie, procuratie- en directieregelingen en het reglement van personeel. Dit is nodig om richting te kunnen werken bij zo’n bedrijf.

Ten aanzien van de stukken die op straat zijn komen te liggen, waarin de namen van Monché Atompai, algemeen directeur van Melkcentrale, en Ritshik Adelaar, onderdirecteur Administratieve Diensten, zijn genoemd, stelde Misiekaba het jammer te vinden dat interne stukken zijn uitgelekt. Echter begrijpt hij dat in Suriname dit soort dingen kunnen gebeuren.

“Ook daar is er een onderzoek om te weten te komen hoe en via welk kanaal de dingen naar buiten zijn gegaan”, aldus de minister.