Menselijke resten ontdekt aan Javaweg; buurtbewoners slaan alarm

Buurtbewoners aan de Javaweg in Suriname hebben woensdag alarm geslagen nadat zij menselijke resten hadden aangetroffen op een privéweg.

De politie van Lelydorp ontving de melding en ging direct ter plaatse. Op ongeveer 300 meter afstand, in een privéweg, werd een menselijk skelet gevonden.

Volgens informatie zou de schedel met een shirt zijn bedekt.

De Surinaamse politie heeft het gebied afgezet om de plaats veilig te stellen. Het Forensisch Opsporingsteam is ingeschakeld voor sporenonderzoek. Ook is een uitvaartbedrijf ter plaatse gekomen om de resten over te brengen.

Van wie de aangetroffen resten zijn, is vooralsnog onbekend.