Makoe over Brunswijk: “Steeds is hij bezig net één of andere achterlijke idioot te doen”

NDP’er Gordon Mac-Donald alias ‘Makoe’ heeft hard uitgehaald richting ABOP-leider Ronnie Brunswijk, die momenteel vicevoorzitter is van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA).

“De huidige vicevoorzitter van het parlement…mi Gado, volgens mij heeft die meneer niet begrepen wat zijn functie is. Steeds is hij bezig net een of andere achterlijke idioot te doen. Alsof hij niet weet dat hij een voorbeeldfiguur is”, zei Makoe in een interview op Sign-In TV.

Volgens hem moet Brunswijk begrijpen dat hij na de president, vicepresident en DNA-voorzitter de vierde hoogste man is. “Maar dan ye knap mindri wan tu poclain: ai, dan mi diki omeni kilo a wiki disi. Terwijl…weet je niet dat wat je hebt opgegraven illegaal eigenlijk is? Want a no yu abi eng. Na fufuru i fufuru den mijn!

En de mensen van de ABOP mogen boos worden op Makoe, ik heb daar geen ene mallemoer mee te maken. Sorry!”, stelt hij verder. Makoe vraagt zich af waarom alle overige Surinamers wel belasting moeten betalen, terwijl Brunswijk dat niet hoeft.

“Is Brunswijk soms God? Moet ik bang zijn dat mensen me gaan loeren. Wel suma wani loer, meki den loer. Dat gedonder moet ophouden in dit land dat de vicevoorzitter van DNA zich net zo voordoet als die Chinese en Braziliaanse criminelen in het achterland. Ik zie geen verschil”, aldus Makoe.