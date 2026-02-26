Criminelen rijden automobilist klem en rukken halsketting weg

Een 39-jarige man heeft zich afgelopen nacht gemeld bij de politie nadat hij kort daarvoor het slachtoffer was geworden van een beroving. Het incident vond plaats aan de Ephramzegenweg in Suriname, ter hoogte van de Agenoriaweg.

Het slachtoffer, J.B., reed met zijn witte Isuzu container pick-up over de Ephramzegenweg toen hij ter hoogte van de Agenoriaweg werd klemgereden door een grijze Toyota Vitz. Uit het voertuig stapten twee mannen, die ongemaskerd en ongewapend waren.

De man stapte eveneens uit zijn voertuig en liep in de richting van de verdachten, waarna een handgemeen ontstond. Tijdens de worsteling werd zijn gouden halsketting van zijn hals afgerukt.

Na de beroving stapten de verdachten weer in hun voertuig. Daarbij uitten zij de dreiging dat zij een vuistvuurwapen zouden halen en reden vervolgens weg in de richting van de Coesewijnestraat.

De politie van Latour heeft de aangifte opgenomen en is bezig met de opsporing en aanhouding van de verdachten.