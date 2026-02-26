HomeOnderwerpenJustitie en politieBromfietser ernstig gewond na aanrijding met auto in uitgaanscentrum Paramaribo 
Bromfietser ernstig gewond na aanrijding met auto in uitgaanscentrum Paramaribo 

Een bromfietser is woensdagavond 25 februari ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een auto op de kruising van de Grote Combeweg en Van Sommelsdijckstraat in Suriname.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De autobestuurder reed over de Grote Combéweg en sloeg af naar de Van Sommelsdijckstraat. Daarbij doorkruiste hij de rijbaan van de naderende bromfietser, wat resulteerde in de aanrijding.

De veroorzaker is door de politie overgebracht naar het bureau. De auto en de bromfiets zijn door een imgeschakelde sleepdienst afgevoerd.

De politie van Centrum heeft de zaak in onderzoek.

