Boom valt op houthakker in Poesoegroenoegebied; man overlijdt ter plaatse

In het Poesoegroenoegebied in Suriname heeft zich woensdagavond een tragisch arbeidsongeval voorgedaan. Een 50-jarige houthakker kwam om het leven nadat een boom op hem terechtkwam.

Het slachtoffer, H.N., is een Maleisische man die verbleef op het bedrijfsterrein waar hij als houthakker werkzaam was.

Volgens informatie was de arbeider in het bos bezig een boom te vellen met behulp van een kettingzaag. Tijdens het omvallen raakte de boom verstrikt in dichtbegroeide lianen in de directe omgeving, waardoor een andere boom werd meegesleurd. Die brak in tweeën en kwam vervolgens op de houthakker terecht.

De man liep daarbij zware verwondingen op aan zijn hoofd, ledematen en rug. Een arts stelde ter plaatse de dood vast. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam vrijgegeven.

De politie van Brownsweg was ter plaatse voor onderzoek, samen met het Forensisch Opsporingsteam.