HomeOnderwerpenJustitie en politieVrachtwagen brandt volledig uit aan de Sir Winston Churchillweg
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Vrachtwagen brandt volledig uit aan de Sir Winston Churchillweg

-

0
Vrachtwagen brandt volledig uit aan de Sir Winston Churchillweg

Caribbean Night

Een vrachtwagen is woensdagmiddag volledig in vlammen opgegaan aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname. Dat bevestigt brandweervoorlichter Olton Pinas.

De brand ontstond ter hoogte van nummer 498, waar het voertuig geparkeerd stond bij de inrit van een perceel. Na de melding rukten de brandweerposten Toekomst, TA en TAS met spoed uit.

Werken in de Caribbean

Bij aankomst troffen de hulpdiensten de vrachtwagen al grotendeels in brand aan. Ondanks het snelle optreden kon niet worden voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde.

In de laadbak bevonden zich meerdere lege benzinetanks, wat mogelijk heeft bijgedragen aan de snelle uitbreiding van het vuur. De exacte brandoorzaak is vooralsnog niet bekend en wordt nader onderzocht.

De eigenaar van de vrachtwagen, S.R., verklaarde dat hij zijn truck kort voor het incident in de inrit had geparkeerd. Enige tijd later zag hij vlammen in de laadbak. Het vuur greep snel om zich heen, waardoor het voertuig niet meer te redden was.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie van Houttuin onderzoekt de zaak.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Rusland: “Gewoon accountantskantoor inschakelen om zaak bij SZF tot de bodem uit te zoeken”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen