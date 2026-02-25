Vrachtwagen brandt volledig uit aan de Sir Winston Churchillweg

Een vrachtwagen is woensdagmiddag volledig in vlammen opgegaan aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname. Dat bevestigt brandweervoorlichter Olton Pinas.

De brand ontstond ter hoogte van nummer 498, waar het voertuig geparkeerd stond bij de inrit van een perceel. Na de melding rukten de brandweerposten Toekomst, TA en TAS met spoed uit.

Bij aankomst troffen de hulpdiensten de vrachtwagen al grotendeels in brand aan. Ondanks het snelle optreden kon niet worden voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde.

In de laadbak bevonden zich meerdere lege benzinetanks, wat mogelijk heeft bijgedragen aan de snelle uitbreiding van het vuur. De exacte brandoorzaak is vooralsnog niet bekend en wordt nader onderzocht.

De eigenaar van de vrachtwagen, S.R., verklaarde dat hij zijn truck kort voor het incident in de inrit had geparkeerd. Enige tijd later zag hij vlammen in de laadbak. Het vuur greep snel om zich heen, waardoor het voertuig niet meer te redden was.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie van Houttuin onderzoekt de zaak.