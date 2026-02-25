Voor het eerst een film van Para’s Media in Nederlandse bioscoop

Met trots en emotie kondigt Para’s Media een historische stap aan: voor het eerst draait een productie van de organisatie in een Nederlandse bioscoop. De nieuwe speelfilm ‘A Feti Fu Wan Betee Tamaa’ is volgende maand te zien in de Bijlmerbios in Amsterdam, na een succesvolle vertoning in Suriname.

De film wordt vertoond op zaterdag 7 maart, zaterdag 14 maart en zaterdag 27 maart. Daarmee krijgt het Nederlandse publiek meerdere kansen om deze bijzondere Surinaamse productie op het grote doek te beleven.

De film werd opgenomen in het dorp Bigi Ston aan de Marowijnerivier en in Paramaribo. Regisseur El Durando Misiedjan spreekt van een mijlpaal.

“Dit is een bijzonder moment voor onze organisatie. We timmeren al jaren aan de weg. Dat onze film nu ook in Nederland op het grote doek te zien is, bewijst dat dromen werkelijkheid kunnen worden.”

Een verhaal over moed en vrijheid

A Feti Fu Wan Betee Tamaa vertelt het aangrijpende verhaal van Maira, een jong meisje met een grote droom: zij wil lerares worden. Maar een machtige man in haar dorp heeft andere plannen voor haar toekomst. Na meerdere pogingen om te ontsnappen aan haar situatie vindt zij hoop in Kevin, een jongen uit de stad die haar laat zien dat vrijheid misschien toch binnen handbereik ligt.

Het verhaal raakt aan thema’s als zelfbeschikking, moed en doorzettingsvermogen — onderwerpen die zowel in Suriname als binnen de diaspora herkenbaar zijn.

Sterke cast, groot hart

In de film spelen onder anderen Marielle Akoma, Majenka Dominie, Quinton Black en Dona Sjosric. Voor Para’s Media is deze productie extra bijzonder, omdat met beperkte middelen toch een kwalitatief sterke film is gerealiseerd. De organisatie ziet dit als bewijs dat passie, talent en doorzettingsvermogen minstens zo belangrijk zijn als grote budgetten.

“Het is echt een eer dat wij dit hebben kunnen bereiken,” aldus de organisatie. “Dit laat zien dat ook verhalen uit onze dorpen en onze gemeenschap een internationaal podium verdienen.”

Met de vertoningen op 7, 14 en 27 maart in Amsterdam slaat Para’s Media een brug tussen Suriname en Nederland. Het is niet alleen een filmrelease, maar ook een cultureel moment waarin Surinaamse verhalen hun weg vinden naar een breder publiek.