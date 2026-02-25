Van Dijk-Silos: “Wat hebben we nu met het nieuwe kader dat gekomen is op MINOWC? Nog geen komma! Nog niets!”

“Wat hebben we nu met het nieuwe kader dat gekomen is? Nog geen komma! Nog niets!”, zegt de jurist en oud-Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos. Zij reageerde hiermee op het besluit van MINOWC-minister Dirk Currie in december vorig jaar om haast alle directeuren en onderdirecteuren van het MINOWC in één keer te vervangen.

In een interview op radio Awaaz merkte Van Dijk-Silos op dat de problemen binnen het onderwijs iets zijn dat zich al jaren voordoet en een piek hebben bereikt gedurende de Covid-19-pandemie. Jammer genoeg heeft geen enkele minister deze problemen tot nu toe adequaat kunnen aanpakken. Zo is Marie Levens faliekant mislukt in haar doorstromingsbeleid, aangezien zij hiervoor de randvoorwaarden niet had.

“Hierna kwam Henry Ori en zette ook een schepje daarbovenop. Deze regering komt nu met minister Currie, maar ook daar hadden we nu al moeten zien hoe je de achterstanden, leemtes en fouten gaat herstellen. Ook daar zal je weer een crisisplan moeten hebben als je zo snel mogelijk wil herstellen. Dat is er niet. Maar wat we wel hebben meegemaakt, is dat 11 directeuren of 11 functionarissen in één keer zijn weggehaald. Ik kan me niet voorstellen dat je 11 functionarissen in één keer weghaalt en je hebt geen vacuüm in je ministerie”, stelde zij verder.

Als het onderwijs zo achterloopt, vraagt zij zich af wat er over vijf tot zes jaar over zal zijn aan kader. “Kader wordt oud en trekt weg. Ander kader verhuist snel weg. En dan, wat blijft er over voor ons land? Geen kader en geen intellectueel denkvermogen dat het land kan ontwikkelen. Zo zak je dan verder weg.

En dan mag olie en gas komen en zogenaamd het paradijs worden van geld, maar dan blijven we toch nog onderontwikkeld en zonder denkvermogen. Hierdoor zal je dat geld niet goed gaan besteden. Want als je het gaat blijven besteden aan brandjes blussen, dan krijg je ook geen ontwikkeling. We zijn dus in een vicieuze cirkel die maar niet doorbroken wordt”, aldus de jurist.

Van Dijk-Silos benadrukte initieel wel blij te zijn geweest toen zij hoorde dat Currie minister van Onderwijs zou worden, omdat het gaat om iemand met een creatief, intellectueel denkvermogen.

“En je moet best wel creatief zijn om uit chaos toch wel het goede te halen en out of the box te kunnen denken. En Currie is wel zo iemand. Wij werden in ieder geval plotseling geconfronteerd met het bericht dat hij ernstig ziek is. Dan vroeg ik me wel af waarom hij dan toch minister is geworden.

Ik vind persoonlijk dat er een rationele keuze gemaakt moet worden voor de Republiek Suriname. En dat is dat je al deze processen niet met een patiënt kan doen”, aldus de oud-minister.