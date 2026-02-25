Rusland: “Gewoon accountantskantoor inschakelen om zaak bij SZF tot de bodem uit te zoeken”

Waarnemend president Gregory Rusland noemt de recente schandalen zowel bij het Staatsziekenfonds (SZF) als bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) zeer onsmakelijk. Hij stelde aan president Jennifer Simons te hebben voorgesteld dat er een onafhankelijk onderzoek bij het SZF moet komen en dat niet alleen moet worden volstaan met het onderzoek van het stichtingsbestuur, omdat deze mensen niet uitgerust zijn om op een goede manier onderzoek te doen.

“En om ons een handvat te geven om te weten hoe wij als regering op een goede manier kunnen handelen. Ik ben voorstander van een autonome evaluatie. Ik ben zelf voorstander van gewoon een accountantskantoor inschakelen dat voor ons tot de bodem de zaak gaat uitzoeken.

En natuurlijk kan het zijn dat er zaken spelen die je kunt goedpraten op basis van besluiten die genomen zijn en procedures die gevolgd zijn, maar die zeker niet stroken met het principe van goed bestuur”, zei Rusland woensdag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers (RvM).

Volgens de tweede man van het land zal hij daarom nog niemand beschuldigen. Wel zal ervoor gezorgd moeten worden dat de feiten op korte termijn worden vastgesteld en dat er op basis van dat onderzoek hard wordt opgetreden.

“Het moet niet iets zijn van maanden. Op korte termijn moet de zaak goed in kaart gebracht worden door ter zake deskundigen. En wat mij betreft moet de regering direct optreden, ongeacht wie de mensen zijn.

Zoals de president zei: al zijn het mijn eigen mensen, ik ga optreden als je in de fout gaat. En dat zal het beleid strak moeten zijn van de regering”, aldus de waarnemend president. Met de ontwikkeling van Suriname in opkomst, kunnen wij volgens hem geen ‘bacovenwinkel-situaties’ handhaven.

Ondertussen heeft president Simons vanuit St. Kitts & Nevis duidelijk gemaakt dat de personen die in verband worden gebracht met de kwesties rond het SZF en De Melkcentrale NV op ethische gronden niet te handhaven zijn. Rusland stelt volledig achter dit besluit van het staatshoofd te staan.