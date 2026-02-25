President Simons grijpt hard in vanuit St. Kitts: “SZF- en Melkcentrale-betrokkenen niet te handhaven”

President Jennifer Simons heeft woensdag vanuit St. Kitts & Nevis duidelijk gemaakt dat de personen die in verband worden gebracht met de kwesties rond het Staatsziekenfonds (SZF) en De Melkcentrale NV op ethische gronden niet te handhaven zijn. Dat meldt het kabinet van de president.

Ze noemde daarbij Monché Atompai (directeur De Melkcentrale), Ritshik Adelaar (onderdirecteur Administratieve Diensten bij De Melkcentrale) en Rudrakanth Oemraw (SZF-directeur).

Volgens het staatshoofd past deze koers in haar eerder uitgesproken lijn van eerlijk en integer bestuur, waarbij zonder aanzien des persoons consequenties volgen bij onaanvaardbaar handelen. Simons stelt dat het bestuur nog bezig is met het onderzoek, maar dat zij betrokkenen al heeft laten vragen ‘de eer aan zichzelf te houden’, omdat dat het verdere onderzoek en de afhandeling zou vergemakkelijken.

De president koppelde deze aanpak ook aan het recente vertrek van Donaghy Malone, president-commissaris van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS). Volgens Simons is zijn terugtreden ingegeven door dezelfde overwegingen: wanneer de ethische lat wordt gelegd, kan niet iedereen blijven zitten.

Simons erkende dat er veel onrust is ontstaan, mede doordat informatie volgens haar sneller op sociale media belandde dan via officiële kanalen. Ze vertelde dat zij kort vóór haar vertrek berichten ontving van het nieuwe SZF-bestuur, waarna zij de minister vroeg met spoed de directie bijeen te brengen. Daarbij zouden onregelmatigheden zijn gebleken en kreeg de minister opdracht het onderzoek verder te begeleiden.