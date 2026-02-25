HomeNieuws uit SurinamePresident Simons grijpt hard in vanuit St. Kitts: "SZF- en Melkcentrale-betrokkenen niet...
Nieuws uit SurinameOverheidUitgelicht

President Simons grijpt hard in vanuit St. Kitts: “SZF- en Melkcentrale-betrokkenen niet te handhaven”

-

0
Simons met Monché Atompai en Ritshik Adelaar (l)

Caribbean Night

President Jennifer Simons heeft woensdag vanuit St. Kitts & Nevis duidelijk gemaakt dat de personen die in verband worden gebracht met de kwesties rond het Staatsziekenfonds (SZF) en De Melkcentrale NV op ethische gronden niet te handhaven zijn. Dat meldt het kabinet van de president.

Ze noemde daarbij Monché Atompai (directeur De Melkcentrale), Ritshik Adelaar (onderdirecteur Administratieve Diensten bij De Melkcentrale) en Rudrakanth Oemraw (SZF-directeur).

Werken in de Caribbean

Volgens het staatshoofd past deze koers in haar eerder uitgesproken lijn van eerlijk en integer bestuur, waarbij zonder aanzien des persoons consequenties volgen bij onaanvaardbaar handelen. Simons stelt dat het bestuur nog bezig is met het onderzoek, maar dat zij betrokkenen al heeft laten vragen ‘de eer aan zichzelf te houden’, omdat dat het verdere onderzoek en de afhandeling zou vergemakkelijken.

De president koppelde deze aanpak ook aan het recente vertrek van Donaghy Malone, president-commissaris van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS). Volgens Simons is zijn terugtreden ingegeven door dezelfde overwegingen: wanneer de ethische lat wordt gelegd, kan niet iedereen blijven zitten.

Simons erkende dat er veel onrust is ontstaan, mede doordat informatie volgens haar sneller op sociale media belandde dan via officiële kanalen. Ze vertelde dat zij kort vóór haar vertrek berichten ontving van het nieuwe SZF-bestuur, waarna zij de minister vroeg met spoed de directie bijeen te brengen. Daarbij zouden onregelmatigheden zijn gebleken en kreeg de minister opdracht het onderzoek verder te begeleiden.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Dronken neef achtervolgt familielid met twee houwers en slaat toe voor winkel
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen