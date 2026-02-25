Ontvoerde Steven levend teruggevonden; belde familie om hem op te halen te Pikin Saron

De 40-jarige Steven Maito, die donderdagavond 19 februari bij thuiskomst aan de Zwartbontstraat in Suriname werd overvallen en ontvoerd door vier gemaskerde en gewapende criminelen, is vandaag levend teruggevonden te Pikin Saron.

Opvallend is dat het slachtoffer zich zélf bij zijn familie meldde; hij belde met de boodschap dat hij opgehaald moest worden.

Volgens het bericht van de Surinaamse politie nam de man vandaag contact op met zijn familie en gaf aan dat hij zich op een locatie in Pikin Saron bevond. Familieleden schakelden meteen de politie in. Daarop rukten medewerkers van de Recherche van Regio Midden, het Arrestatie Team en de Inlichtingen Dienst direct uit naar de opgegeven plek.

Bij de actie werd ook de Drone Unit ingezet. Met luchtbeelden kon snel een overzicht van het gebied worden verkregen, waardoor de coördinatie op de grond werd versterkt. De politie trof de gegijzelde man vervolgens op de genoemde locatie aan en haalde hem daar op.

Eerder in het onderzoek had het rechercheteam van Regio Midden al het voertuig van de ontvoerde man teruggevonden. De auto werd op zaterdag 21 februari in het bos aangetroffen in een verlaten kamp aan de Keetje Jovalweg in het district Para. Het voertuig is in beslag genomen.

Het onderzoek van de politie duurt voort.