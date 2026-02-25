HomeOnderwerpenMaatschappijMakoe: "We hebben te veel vrije dagen"
Makoe: "We hebben te veel vrije dagen"

Gordon Mac-Donald

Gordon Mac-Donald alias ‘Makoe’ vraagt zijn revolutionaire broeders en zusters om er geen punt van te maken, omdat de regering Simons-Rusland besloten heeft om 25 februari niet weer tot een nationale vrije dag te maken. Volgens Makoe heeft Suriname al te veel vrije dagen.

“Voor mij hoeft het geen vrije dag te zijn. Het volk moet niet het gevoel krijgen dat de NDP slechts vecht om aan de macht te komen, zodat 25 februari weer als vrije dag geregeld kan worden. Vrije dag of niet, die vrijheid moet in je hart en gedachtegang komen. Want je kunt de hele dag feesten, maar als je geen moeite maakt om leven te geven aan die gedachtegang, dan is het voor niets.

Daarom wil ik mijn revolutionaire broeders en zusters vragen om er niet echt een punt van te maken. Ik begrijp het, maar ook ik ben de mening toegedaan dat we te veel vrije dagen hebben”, zei Makoe in een interview op Sign-in TV.

Op deze dag wordt de staatsgreep onder leiding van wijlen Desi Bouterse herdacht. Voorafgaand hieraan worden in de nacht van 24 februari traditioneel kransen gelegd en toespraken gehouden op het Revo-plein.

De NDP’er doet een beroep op eenieder om zich voorlopig te focussen op de vooruitgang van het land en het verlichten van de noden van de mensen die het het hardst nodig hebben.

“Laten wij ook gaan helpen inleveren als revolutionairen. Als die dag een vrije dag is of niet… a Revo gedachte no wan sma no man puru uit Makoe ati en ede”, aldus Makoe.

