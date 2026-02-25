Gewapende overval op salon aan Goedeverwachtingweg

Een 32-jarige vrouw is dinsdag slachtoffer geworden van een gewapende overval in haar salon aan de Goedeverwachtingweg in Suriname.

Volgens informatie was het slachtoffer, M.A., alleen in de zaak aanwezig toen een man plotseling de salon binnenkwam. De dader was gewapend met een vuistvuurwapen en bedreigde haar.

Onder dreiging moest zij al haar sieraden, die zij op dat moment droeg, afstaan.

Na de overval verliet de verdachte de locatie. Hij zou vervolgens in een donkerblauwe Toyota Vitz zijn gestapt en zijn weggereden.

Het slachtoffer deed na het incident aangifte bij de politie van Latour. De Surinaamse politie is bezig met het opsporen en aanhouden van de verdachte.