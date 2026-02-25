HomeOnderwerpenJustitie en politieDronken neef achtervolgt familielid met twee houwers en slaat toe voor winkel
Dronken neef achtervolgt familielid met twee houwers en slaat toe voor winkel

Dronken neef achtervolgt familielid met twee houwers en slaat toe voor winkel
Foto: Politie regio Midden Suriname

Een bezoek aan een winkel in het district Wanica is vorige week geëscaleerd tot een gewelddadig incident binnen een familie, waarbij een 49-jarige man twee houwers tevoorschijn haalde en zijn neef verwondde aan het hoofd.

De zaak wordt door de politie in Suriname onderzocht als een combinatie van poging doodslag, zware mishandeling en bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht.

Volgens het voorlopige onderzoek van de politie deed de aangever, B.H., aangifte op het politiebureau Santo Boma tegen de verdachte R.M., die familie van hem is. De verdachte zou regelmatig onder invloed van alcohol verkeren en ook op de dag van het incident gedronken hebben.

De situatie ontstond bij een winkel die wordt gerund door een broer van R.M. Toen B.H. daar op bezoek was, trof hij R.M. bij de winkel aan. R.M. ging op dat moment tekeer tegen de echtgenote van zijn neef, die bij de winkel betrokken is. Kort daarna richtte R.M. zijn woede ook op B.H., toen die de winkel uitkwam. B.H. zou hem geen antwoord hebben gegeven.

Wat het incident bijzonder opmerkelijk maakt, is dat de verdachte daarna naar zijn bromfiets liep, twee houwers pakte en B.H. achtervolgde. Terwijl hij met de houwers zwaaide, raakte R.M. het slachtoffer aan het hoofd, waardoor B.H. een verwonding opliep. Vervolgens ontstond een worsteling tussen beiden.

De broer van R.M., die de winkel runt, wist uiteindelijk in te grijpen en de twee houwers afhandig te maken, waarna de situatie onder controle kwam. Het slachtoffer is daarna doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het AZPvoor medische behandeling.

De Surinaamse politie heeft beide houwers in beslag genomen (foto) in het kader van het onderzoek. R.M. is aangehouden en na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.

