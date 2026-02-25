Buurtmanager Latour grijpt in bij illegale bezetting te Wit Boiti

In Suriname heeft de buurtmanager van Latour maandag samen met bestuursleden ingegrepen bij een poging tot illegale bezetting van gronden te Wit Boiti.

Volgens informatie kreeg de buurtmanager eerder die dag een melding binnen dat enkele personen bezig waren een terrein te bezetten en daar provisorische huisjes op te zetten. De activiteiten zouden in korte tijd zijn opgestart, waarbij men kennelijk van plan was zich permanent op het perceel te vestigen.

De buurtmanager trad vervolgens in overleg met bestuursleden kordaat op om verdere uitbreiding van de bezetting te voorkomen. Door het snelle ingrijpen konden de werkzaamheden worden stilgelegd en werd verdere escalatie in de kiem gesmoord.

Volgens de politie was het optreden noodzakelijk om de openbare orde te handhaven en te voorkomen dat een precedent zou ontstaan voor illegale gronduitgifte of ongecontroleerde vestiging in het gebied.

De Surinaamse politie en de districtscommissaris benadrukken dat het zonder toestemming in gebruik nemen van gronden in strijd is met de geldende wet- en regelgeving.

De situatie wordt nauwlettend gemonitord. Indien nodig zullen aanvullende maatregelen worden getroffen om herhaling te voorkomen.