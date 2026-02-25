Advocaat Algoe bepleit noodweer; schietende MP’er vrijgelaten door RC

Advocaat Algoe heeft dinsdag bij de rechter-commissaris in Suriname gepleit voor de vrijlating van MP’er Angelo V., die vrijdagavond aan de Meerdangweg op een man schoot nadat hij volgens de verdediging met een schroevendraaier was aangevallen. De rechter-commissaris stelde de MP’er daarop onmiddellijk in vrijheid.

Vernomen wordt dat de MP’er die avond met zijn 2-jarige zoontje naar zijn schoonmoeder was gegaan om het kind af te zetten, omdat zij jarig was. Door de verjaardag was het druk in de straat. Nadat hij zijn voertuig tot stilstand had gebracht, merkte hij dat zijn vriendin niet buiten stond. Hij probeerde haar telefonisch te bereiken zodat zij het kind kon komen ophalen.

Op camerabeelden is te zien dat op dat moment een man met een capuchon kwam aanlopen. De man leunde tegen de auto, stak zijn hoofd naar binnen en eiste dat de MP’er hem zou betalen. De MP’er gaf aan de man niet te kennen en vroeg waarvoor hij moest betalen. Er ontstond een woordenwisseling, waarbij te zien is dat de man iets gooide.

Kort daarna keerde de man terug met een schroevendraaier en maakte daarmee meerdere steekbewegingen. Een van de steken ging door de trui en het ondershirt van de MP’er en raakte zijn lichaam, zonder ernstig letsel te veroorzaken. Daarop trok de MP’er zijn dienstwapen en loste een schot. De man werd geraakt in de buikstreek en aan een hand.

De MP’er reed vervolgens weg, omdat er naar eigen zeggen een onoverzichtelijke situatie was ontstaan. Daarna meldde hij zich bij de Surinaamse Militaire Politie, waar hij werd aangehouden.

De raadsvrouw bezocht haar cliënt zaterdag. Dinsdag werd hij voorgeleid bij de auditeur-militair, die verklaarde de camerabeelden te hebben bekeken, maar dat er nog geen beeldanalyse was gemaakt. Volgens de auditeur kon het toegepaste geweld mogelijk disproportioneel zijn. Er werd nog geen beslissing genomen; de verdachte werd verwezen naar de rechter-commissaris.

Bij de rechter-commissaris voerde Algoe aan dat sprake was van noodweer. Volgens haar was er sprake van een ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding, waarbij het leven van haar cliënt en diens zoontje in gevaar was. De MP’er zou zich daarom rechtmatig hebben mogen verdedigen. De rechter-commissaris volgde dit betoog en gelastte zijn onmiddellijke invrijheidstelling.