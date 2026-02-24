HomeOnderwerpenJustitie en politieVIDEO: Man lost waarschuwingsschot om vechtende automobilisten uit elkaar te halen
VIDEO: Man lost waarschuwingsschot om vechtende automobilisten uit elkaar te halen

VIDEO: Man lost waarschuwingsschot om vechtende automobilisten uit elkaar te halen

Aan de Coesewijnestraat in Suriname is een ruzie tussen twee automobilisten op klaarlichte dag, volledig uit de hand gelopen.

De mannen gingen elkaar te lijf met hamers en sloegen daarbij ook op elkaars auto’s, waardoor de situatie op straat snel grimmig werd.

Omstanders probeerden de kemphanen uit elkaar te halen, maar dat lukte niet. Pas toen een man met een vuistvuurwapen een waarschuwingsschot in de lucht loste, stopte het gevecht.

Een omstander filmde het hele tafereel en legde het incident haarscherp vast. De beelden circuleren inmiddels op sociale media.

Bekijk de video hieronder:

Vorig artikel
Klap van de dag ervoor eindigt in kapmesaanval: man haalt uit op Indira Gandhiweg
