Suriname U-20 mannenvoetbalselectie opent Concacaf-kwalificatie met 7-2 overwinning op Belize

De U-20 mannenvoetbalselectie van Suriname is maandag sterk begonnen aan de Concacaf-kwalificatie in Nicaragua met een overtuigende 7-2 overwinning op Belize.

Belize opende verrassend al in de vierde minuut de score. Suriname herpakte zich echter snel en kreeg steeds meer grip op de wedstrijd. De ploeg creëerde meerdere kansen en wist die effectief af te ronden. Bij rust leidde Natio comfortabel met 5-2.

In de tweede helft bleef Suriname scherp en speelde het de tegenstander verder uit. Met nog twee treffers aan Surinaamse zijde werd de eindstand bepaald op 7-2. Xavi Dors maakte vier doelpunten voor Suriname.

Suriname is in Groep A ingedeeld, samen met El Salvador, Belize, Grenada, Saint Martin en Frans-Guyana.

De kwalificatie bestaat uit zes groepen, waarvan alleen de groepswinnaars zich plaatsen voor de Comcacaf U-20-kampioenschappen. Daar voegen zij zich bij de reeds geplaatste landen: Cuba, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama en de Verenigde Staten.

Suriname speelt op woensdag 25 februari tegen Frans-Guyana, gevolgd door een duel met Saint Martin op vrijdag 27 februari. Op zondag 1 maart speelt Suriname tegen Grenada en op dinsdag 3 maart neemt Suriname het op tegen El Salvador.

