Vaartuig deels gezonken bij Jules Sedney Haven; lading sigaretten loopt waterschade op

Een vaartuig is maandagmiddag deels gezonken aan de kade van de Jules Sedney Haven in Suriname. Het vaartuig lag aangemeerd toen het incident zich voordeed.

Volgens informatie bestond de lading uit sigaretten, waarvan een deel waterschade heeft opgelopen doordat water het schip binnendrong. De goederen zijn inmiddels overgeheveld naar een andere schoener om verdere schade te beperken.

De betreffende schoener was al uitgeklaard voordat het incident plaatsvond. Daarnaast zijn betrokkenen begonnen met het overpompen van brandstof uit het deels gezonken vaartuig, om de bergingswerkzaamheden te vergemakkelijken en milieurisico’s te minimaliseren.

De situatie is volgens de Surinaamse douane onder controle. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De oorzaak van het gedeeltelijk zinken wordt nog onderzocht.