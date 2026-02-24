HomeOnderwerpenJustitie en politieVaartuig deels gezonken bij Jules Sedney Haven; lading sigaretten loopt waterschade op
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Vaartuig deels gezonken bij Jules Sedney Haven; lading sigaretten loopt waterschade op

-

0
Vaartuig deels gezonken bij Jules Sedney Haven; lading sigaretten loopt waterschade op

Caribbean Night

Een vaartuig is maandagmiddag deels gezonken aan de kade van de Jules Sedney Haven in Suriname. Het vaartuig lag aangemeerd toen het incident zich voordeed.

Volgens informatie bestond de lading uit sigaretten, waarvan een deel waterschade heeft opgelopen doordat water het schip binnendrong. De goederen zijn inmiddels overgeheveld naar een andere schoener om verdere schade te beperken.

Werken in de Caribbean

De betreffende schoener was al uitgeklaard voordat het incident plaatsvond. Daarnaast zijn betrokkenen begonnen met het overpompen van brandstof uit het deels gezonken vaartuig, om de bergingswerkzaamheden te vergemakkelijken en milieurisico’s te minimaliseren.

De situatie is volgens de Surinaamse douane onder controle. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De oorzaak van het gedeeltelijk zinken wordt nog onderzocht.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
VIDEO: Damaru opent fastfood-take-away Tap’Uku Crispy Chicken
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen