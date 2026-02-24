Recent aangestelde SZF-directeur na ruim vier maanden weer op non-actief gesteld

Het bestuur van het Staatsziekenfonds (SZF) heeft de onlangs door de regering Simons/Rusland aangestelde algemeen directeur Rudrakanth Oemraw na iets meer dan vier maanden op non-actief gesteld. Oemraw werd in 2020 door de vorige regering Santokhi/Brunswijk ook al samen met medisch directeur Humphrey Hasrat buiten functie gesteld. Met het aantreden van de huidige regering werden beide mannen weer binnengehaald bij het SZF.

Het besluit om Oemraw op non-actief te stellen is door het stichtingsbestuur, onder leiding van voorzitter Marciano Djaman, genomen en is Oemraw per brief van maandag 23 februari 2026 meegedeeld.

Volgens het bestuur hangt de maatregel samen met het handelen van de directeur in de uitoefening van zijn functie. Naar dat handelen is inmiddels een intern onafhankelijk onderzoek ingesteld. In de brief stelt het bestuur dat het onderzoek onder meer noodzakelijk is vanwege handelingen die in strijd zouden zijn met de statuten van het SZF en het vigerende directiereglement. Op basis daarvan is besloten hem “ingaande heden” op non-actief te stellen.

Het onderzoek binnen SZF gaat over miljoenencontracten, betalingen in Amerikaanse dollars aan consultants en recente personeelsbesluiten, waarbij niet alle contracten en betalingen volledig zijn gecontroleerd volgens de interne regels.

Tijdens de periode van non-actiefstelling mag Oemraw geen enkele SZF-locatie betreden en krijgt hij ook geen toegang tot digitale systemen, dossiers of administratie. Daarnaast is het hem expliciet verboden om contact op te nemen met medewerkers van het fonds of met zakelijke relaties over de kwestie.

Het bestuur heeft Oemraw bovendien opgedragen om alle SZF-eigendommen die hij onder zich heeft met spoed in te leveren. Het gaat daarbij om onder meer voertuigen, documenten, sleutels en toegangsmiddelen. De inlevering moet plaatsvinden bij de secretaris van het bestuur op donderdag 26 februari 2026 om 10.00 uur op het kantoor van het SZF.

De brief is ondertekend door voorzitter Marciano Djaman en secretaris Raynel Enfield. Afschriften zijn gestuurd naar de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid en de directeur van Volksgezondheid.

