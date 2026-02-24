Onderzoek naar miljoenencontracten van SZF met Melkcentrale-directeuren Atompai en Adelaar

Bij de Stichting Staatsziekenfonds in Suriname (SZF) loopt momenteel een intern onderzoek naar contracten die met diverse externe personen zijn afgesloten. Daarbij zijn documenten aangetroffen waarin de namen van Melkcentrale-directeuren Monché Atompai en Ritshik Adelaar voorkomen.

De stukken, die door SR Herald naar buiten zijn gebracht en online staan, wijzen op overeenkomsten met de twee directeuren van aanzienlijke financiële omvang. Uit de documenten blijkt dat niet alle contracten volledig zijn gecontroleerd volgens de interne procedures van het SZF.

De naam van Melkcentrale-directeur Monché Atompai komt voor in een rapportage over een vijfjarig contract, waarin hij een maandelijkse vergoeding ontvangt van SRD 95.856. Over de volledige looptijd kan dit bedrag oplopen tot ruim SRD 5,7 miljoen.

Opvallend is dat in de rapportage niet wordt toegelicht welke concrete diensten van Atompai tegenover deze vergoeding staan en ook niet wordt vermeld wie het contract formeel heeft goedgekeurd. Daarnaast staat vermeld dat bij de afdeling HRM geen overeenkomst is aangetroffen, waarbij wordt aangegeven dat het contract vermoedelijk is vernietigd.

In een ander contract komt naar voren dat het SZF externe adviesdiensten inhuurt van Ritshik Adelaar, onderdirecteur Administratieve Diensten bij De Melkcentrale. De overeenkomst, waarin hij als externe adviseur wordt aangetrokken, is ingegaan op 1 februari 2026 en loopt vijf jaar tot en met 31 januari 2031. Voor deze werkzaamheden ontvangt hij een vergoeding van SRD 65.355 per maand, wat over de volledige looptijd kan oplopen tot ruim SRD 3,9 miljoen.

Binnen verschillende kringen wordt met verbijstering gereageerd op de inhoud van de documenten, met name vanwege de omvang van de bedragen, de onduidelijkheid over de geleverde prestaties en de vermelding dat een contract mogelijk niet meer traceerbaar is binnen de administratie.

Gisteren werd ook bekend dat het SZF de onlangs door de regering Simons/Rusland aangestelde algemeen directeur Rudrakanth Oemraw na iets meer dan vier maanden op non-actief heeft gesteld. Oemraw werd in 2020 door de vorige Surinaamse regering Santokhi/Brunswijk ook al samen met medisch directeur Humphrey Hasrat buiten functie gesteld. Met het aantreden van de huidige regering werden beide mannen weer binnengehaald bij het SZF.