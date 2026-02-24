HomeOnderwerpenJustitie en politieKoe steekt plots de weg over: dier op slag dood, bijrijder gewond...
Koe steekt plots de weg over: dier op slag dood, bijrijder gewond en auto zwaar beschadigd

-

Foto: politie regio West Suriname

Een loslopende koe heeft maandagochtend vroeg voor een ernstig verkeersongeval gezorgd op de weg naar South Drain in het Westen van Suriname. Het dier stak rond 06.20 uur onverwachts over en werd dodelijk geraakt door een personenauto. De koe was vrijwel direct dood, terwijl de auto aan de voorzijde zwaar beschadigd raakte. Ook viel er letsel: een inzittende moest voor behandeling naar de Spoedeisende Hulp.

De melding kwam binnen bij de politie van bureau Corantijn, die direct ter plaatse ging voor onderzoek. Daar bleek dat de bestuurder K.H. samen met de mede-inzittende A.F. in een zwart gelakte personenauto onderweg was richting de veerverbinding Canawaima. Op dat moment schoot de koe plotseling de rijbaan op, waardoor een aanrijding niet meer kon worden voorkomen.

De mede-inzittende A.F. liep verwondingen op en is met een ontboden ambulance afgevoerd naar de SEH van het Mungra Medisch Centrum (MMC). De bestuurder bleef ongedeerd en bleek volgens de politie niet onder invloed van alcohol te verkeren. Ook heeft hij een geldig Surinaams rijbewijs.

Opvallend is dat de eigenaar van de aangereden koe nog niet is achterhaald. De politie maakt processtukken op en zal het dossier voor verdere afhandeling doorsturen naar het Openbaar Ministerie.

De politie grijpt het incident aan om veehouders opnieuw te waarschuwen: loslopend vee vormt een direct gevaar voor het verkeer en kan bovendien schade veroorzaken aan groenteaanplanten van bewoners in de omgeving. Eigenaren wordt dringend gevraagd hun dieren op een afgebakend stuk grond vast te binden of te plaatsen, zodat ze veilig kunnen grazen.

In voorkomende gevallen kan loslopend vee door de politie worden geschut. Wie zijn dieren mist, kan contact opnemen met de politie van het eigen ressort om na te gaan of het vee is binnengebracht.

