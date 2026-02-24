Klap van de dag ervoor eindigt in kapmesaanval: man haalt uit op Indira Gandhiweg

Wat begon als een ruzie met een klap, is een dag later compleet uit de hand gelopen aan de Indira Gandhiweg in Suriname, ter hoogte van de Tout Lui Fautweg.

Het politiebureau De Nieuwe Grond kreeg op donderdag 19 februari 2026 rond 21.45 uur melding van een vechtpartij, waarbij één man met een kapverwonding in het gezicht achterbleef.

Uit het voorlopige politieonderzoek komt naar voren dat het geweld mogelijk voortkwam uit een eerder incident. Het slachtoffer, S.M., zou de dag vóór de vechtpartij een andere man, S.J., hebben geslagen.

Toen de twee elkaar de volgende dag op dezelfde locatie opnieuw tegen het lijf liepen, escaleerde de situatie razendsnel.

Volgens de politie had S.J. een tas bij zich. Daaruit haalde hij een kapmes, waarmee hij S.M. in het gezicht verwondde. Het slachtoffer is vervolgens verwezen naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) voor medische behandeling.

De verdachte, S.J., is door de politie aangehouden. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak is nog gaande.