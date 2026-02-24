HomeOnderwerpenJustitie en politieGewapende roofoverval voor supermarkt Indira Gandhiweg
Gewapende roofoverval voor supermarkt Indira Gandhiweg

Gewapende roofoverval voor supermarkt

Twee criminelen hebben dinsdag op klaarlichte dag een 23-jarige klant beroofd voor een supermarkt aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

Vernomen wordt dat het slachtoffer na het verlaten van de supermarkt door de daders werd benaderd. Het duo, dat gemaskerd was, bedreigde de jongeman waarbij één van hen een vuistvuurwapen tevoorschijn haalde.

Onder bedreiging werd zijn halsketting weggerukt. Daarnaast werd uit zijn broekzak 3000 SRD en een vingerring buitgemaakt.

Na de daad renden de verdachten naar een zwarte Toyota Vitz waarmee zij vervolgens richting Latour zijn gereden.

De politie van De Nieuwe Grond was kort na de melding ter plaatse en stelde een onderzoek in. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

