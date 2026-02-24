Familie ontvoerde Steven Maito verhoogt beloning: 30.000 USD voor gouden tip

Steven Maito (40), die vorige week donderdag bij thuiskomst aan de Zwartbontstraat in Suriname werd overvallen en ontvoerd door vier gemaskerde en gewapende criminelen, is vijf dagen later nog altijd niet terecht.

Sinds de ontvoering ontbreekt elk spoor: de familie zegt niets meer van Steven te hebben vernomen en ook van de daders is geen enkel teken of bericht gekomen.

In een poging om beweging in de zaak te krijgen, loofde de familie zondagavond aanvankelijk een beloning uit van USD 5.000 (bijna SRD 190.000) voor de gouden tip die leidt tot zijn terugvinden.

Na overleg binnen de familie is dat bedrag volgens een familielid inmiddels fors verhoogd: er zou nu USD 30.000 (meer dan 1,1 miljoen SRD) beschikbaar zijn voor degene die informatie kan geven die helpt om Steven te lokaliseren.

De onzekerheid is groot. Volgens de familie is tot nu toe niet duidelijk in welke richting zij de ontvoering moeten zoeken. Juist daarom hopen zij dat de hoge beloning iemand over de streep trekt om te praten en dat er op korte termijn een concrete tip binnenkomt die zowel naar Steven als naar de verdachten kan leiden.

Tips kunnen aan de familie worden doorgegeven via 8208178 of 8837690.