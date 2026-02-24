Dronken 22-jarige ramt twee geparkeerde auto’s en slaat over de kop: twee inzittenden naar SEH

Een 22-jarige automobilist in het Westen van Suriname heeft zaterdag 21 februari 2026 op de Abdul Islam Alibuxweg een zwaar verkeersongeval veroorzaakt terwijl hij onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnam.

De bestuurder, H.W., reed ter hoogte van pand nummer 90 eerst twee stilstaande personenauto’s aan en sloeg daarna met zijn voertuig over de kop. De politie van bureau Henar hield hem na het incident aan.

Agenten gingen na een melding van een aanrijding met persoonlijk letsel direct naar de locatie voor onderzoek. Daar troffen zij de auto van H.W. aan na de botsing en de kanteling. In het voertuig zaten meerdere inzittenden: K.W., S.R., R.H. en daarnaast twee zonen van een zekere S.

Bij het ongeval raakten twee inzittenden gewond. K.W. (21) liep snijwonden en kneuzingen op. S.R. (18) hield aan de klap een breuk aan de linkerpols over. De overige inzittenden kwamen volgens de politie met de schrik vrij.

Tijdens de afhandeling constateerden de wetsdienaren dat de bestuurder duidelijk onder invloed was. Zijn adem rook sterk naar alcohol en ook zijn spraak en waggelende gang wezen daarop. De gewonden K.W. en S.R. zijn per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum (MMC) en na medische behandeling weer naar huis gestuurd.

Het rijbewijs van H.W. is ingevorderd. Hij werd ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau. Nadat hij weer nuchter was, is hij voorgeleid en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het verdere onderzoek is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio West.