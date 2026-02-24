Donaghy Malone stapt per direct op als president-commissaris bij TAS

Donaghy Malone heeft zijn functie als president-commissaris van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) per direct neergelegd. In een brief aan president Jennifer Simons laat hij weten dat hij tot dit besluit is gekomen vanuit moreel-ethische overwegingen en met het landsbelang als leidraad.

Malone lag onder vuur na berichtgeving over huurgelden voor een vergaderruimte die volgens documenten aanvankelijk zouden zijn overgemaakt naar een rekening die op zijn naam stond. TAS-directeur Wendy Jap-A-Joe stelde in haar brief aan de Raad van Commissarissen dat de gang van zaken vragen oproept over transparantie en integriteit.

De opstapbrief van Malone,, gedateerd 23 februari 2026, is gericht aan het staatshoofd. Daarin bevestigt Malone dat hij met onmiddellijke ingang terugtreedt. Hij verwijst naar de beschikking van 14 oktober 2025, waarmee hij – met ingang van 2 oktober 2025 – werd benoemd tot president-commissaris bij de TAS.

Malone schrijft dat zijn vertrek het resultaat is van een zorgvuldige afweging. Hij stelt dat hij elke mogelijke schijn van belangenverstrengeling, beïnvloeding of bestuurlijke belemmering wil voorkomen. Volgens hem is het essentieel dat de TAS en de toezichthoudende organen hun werk kunnen doen in volledige onafhankelijkheid, met transparantie en in bestuurlijke rust.

In zijn brief bedankt Malone president Simons voor het in hem gestelde vertrouwen en voor de gelegenheid om de functie te hebben mogen vervullen.

TCT-minister Raymond Landveld zei enkele dagen terug nog dat Malone in de gelegenheid was gesteld om zich te verweren tegen de zaken waarvan hij door de directie van de TAS wordt beschuldigd. Op basis van de verklaringen van beide partijen zou er dan een besluit door de aandeelhouder worden genomen.