Busje eindigt tientallen meters verder op zijn zij na aanrijding in centrum Paramaribo

Een busje is maandagavond 23 februari rond 21.30 uur tientallen meters verder op zijn zij geëindigd na een aanrijding met een personenauto op de kruising van de dokter Sophie Redmond- en Waaldijkstraat in Suriname.

Volgens ooggetuigen sloeg het busje na de botsing over de kop voordat het op zijn zij eindigde bij de busterminals. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Gebleken is dat de bestuurder van de personenauto bij het oversteken van de kruising geen voorrang heeft verleend aan het busje dat met hoge snelheid over de dokter Sophie Redmondstraat reed in de richting van de Zwartenhovenbrugstraat.

De veroorzaker klaagde van pijn en werd met een visum verwezen voor medische behandeling. Beide voertuigen werden door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

Het onderzoek van de politie duurt voort.

