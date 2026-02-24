Asabina niet eens met argument dat er geen geld is voor salarisverhoging landsdienaren

BEP-parlementariër Ronny Asabina is het niet eens met president Jennifer Simons wanneer gesteld wordt dat er op dit moment geen geld beschikbaar is voor een salarisaanpassing voor leerkrachten, zorgmedewerkers en overige landsdienaren.

“Als u kijkt naar de verhoudingen en het verschil, dan is het niet rechtvaardig. Dat moet ook opgetrokken worden en er zijn zoveel mogelijkheden. Ik ben het niet altijd eens met het argument van de regering dat er geen geld is.

Dus ik denk dat we er alles aan moeten doen om het leed van met name beroepsgroepen als leerkrachten, zorgmedewerkers en anderen terug te brengen. De koopkracht moet opgetrokken worden”, zei Asabina in het programma ABC Actueel.

De coalitietopper begrijpt dat de coalitiepartijen momenteel onder vuur liggen voor de hoge salarissen die tijdens de vorige regeerperiode zijn toegekend en tijdens de huidige regering zijn ingegaan voor DNA-leden, leden van de regering, rechterlijke macht en Openbaar Ministerie. Daar heeft de BEP ook aan meegewerkt bij de goedkeuring.

Asabina stelt dat de partij zich niet had gerealiseerd wat het effect zou zijn van die wetten, met name de wet die betrekking heeft op de rechtspositie van de rechterlijke macht.

“Daarom begrijpen we de boosheid en reactie van de samenleving en daar waar we in de fout zijn gegaan moeten we mans genoeg zijn om dat toe te geven. We moeten dan gezamenlijk de handen ineenslaan om te komen tot correctie”, aldus de politicus.