Vechtpartij aan Hofstraat blijkt beroving: man aangehouden na diefstal telefoon

De politie kreeg op vrijdag 20 februari 2026 een melding van een vechtpartij aan de Hofstraat in Suriname, ter hoogte van Ulstrel Taxi.

Leden van het Quick Response Team (QRT) gingen meteen ter plaatse om de situatie te controleren.

Bij aankomst vertelde het slachtoffer dat het niet alleen om een vechtpartij ging, maar om een beroving. Daarbij zou zijn mobiele telefoon zijn weggenomen.

Na een ingesteld onderzoek hield het QRT de 40-jarige verdachte H.S. aan. De man werd overgebracht naar het politiecentrum Herman Gooding voor verdere afhandeling.