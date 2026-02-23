Surinamers grijpen naar creatieve maatregelen om veilig te pinnen na skimmingincidenten

In Suriname nemen steeds meer mensen creatieve voorzorgsmaatregelen bij het pinnen. Dit nadat in de afgelopen periode bij meerdere pinautomaten verborgen camera’s en andere apparatuur zijn ontdekt waarmee criminelen gegevens stelen voor pinpasfraude, beter bekend als skimming.

Op de linkerfoto bovenaan het bericht is te zien hoe een man bij een pinautomaat zijn shirt over zijn hoofd trekt om zijn pincode af te schermen. Op de rechterfoto staan twee vrouwen bij een geldautomaat, waarbij één de camera met een handtas bedekt terwijl de ander haar pincode intoetst.

Bij skimming worden pinpassen ongemerkt gekopieerd, vaak door verborgen camera’s bij de ATM of door nep-toetsenborden die de ingevoerde pincode registreren. Daarnaast kunnen opzetstukken op de kaartlezer of uitgiftegleuf ervoor zorgen dat geld of pinpassen worden onderschept.

Afgelopen week werd aan de bovenzijde van een pinautomaat, een verborgen camera ontdekt. Deze was eerder aangebracht door kwaadwilligen. Een filmpje van deze handeling staat online. Daarop is te zien dat een persoon, gekleed als vrouw, het apparaat aanbrengt (foto onder):

De Surinaamse autoriteiten adviseren om geen geld op te nemen als een ATM er verdacht uitziet. Als er iemand te dichtbij staat tijdens het pinnen of als er geen geld uit de automaat komt ondanks voldoende saldo, wordt aangeraden direct de politie te bellen via 115.

Enkele belangrijke veiligheidstips zijn: