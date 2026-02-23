Suriname komt groots naar De Nationale Carrièrebeurs 2026 in Amsterdam

‘Werken in de Caribbean’ is een bijzonder onderdeel van De Nationale Carrièrebeurs
2026, het grootste carrière-evenement van Nederland, en biedt werkgevers uit het
Caribisch gebied en Suriname directe toegang tot een unieke talentpool in Nederland.
Tijdens de vorige editie namen bijna 60 Caribische en Surinaamse organisaties deel aan
Werken in de Caribbean. In totaal waren er ruim 200 bedrijven aanwezig op de beurs, die
samen 14.500 bezoekers trokken: studenten, starters, young professionals en ervaren
professionals. Een groot deel van deze bezoekers bestaat uit diaspora die graag wil
terugkeren naar de eilanden of Suriname, maar nog zoekt naar de juiste werkgever en
route.
Nieuw: ‘Werken in Suriname’ paviljoen
Voor de komende editie introduceren wij voor het eerst een speciaal ‘Werken in
Suriname’ paviljoen, als onderdeel van ‘Werken in de Caribbean’ . Dit paviljoen biedt
Surinaamse organisaties een eigen zichtbare positie binnen de beurs, gericht op talent
met een sterke band met Suriname. Voor de komende editie staan al diverse mooie
namen op de deelnemerslijst, zoals: Staatsolie, Fernandes, De Surinaamse Bank,
Baitali, C. Kersten en Co., Assuria Verzekeringen, Total Energies, EY , Fina Bank, Firm
Engineering en SBM Offshore.
Reserveer een stand en ontmoet uw doelgroep
Bedrijven kunnen een stand reserveren op ‘Werken in de Caribbean’ en zo direct in
contact komen met gemotiveerde kandidaten met internationale ervaring en regionale
betrokkenheid. De beurs is perfect voor organisaties die niet alleen willen werven, maar
ook willen bouwen aan duurzame relaties met toekomstig talent.
Match&Meet: langer in contact met kandidaten
Bij inschrijving krijgen deelnemende bedrijven toegang tot de Match&Meet omgeving: de
online matchingtool van De Nationale Carrièrebeurs. Hiermee kunnen werkgevers vanaf
één maand vóór tot één maand ná de beurs in contact komen met kandidaten die
matchen op profiel, interesse en achtergrond. Zo stopt recruitment niet op de
beursvloer, maar loopt het traject gericht door.
Meer dan recruitment
De Nationale Carrièrebeurs biedt bezoekers daarnaast een compleet programma met
ruim 100 workshops en presentaties, gericht op carrièreontwikkeling,
arbeidsmarktoriëntatie en persoonlijke groei. Ook is er ruimte voor beleving, met onder
andere een optreden van Jeon!
Inschrijven en informatie
Bedrijven kunnen zich nog inschrijven tot 1 maart. Meer informatie en de brochure zijn te
vinden op carrierebeurs.nl. Voor persoonlijk contact kunnen organisaties mailen naar
sales@memory.nl. Via ncb.carrierebeurs.nl kan men een gratis ticket claimen voor een beursbezoek! Het laatste nieuws over ‘Werken in Suriname’ als onderdeel van ‘Werken in de Caribbean’? Volg @werkenindecaribbean op Instagram!