Suriname komt groots naar De Nationale Carrièrebeurs 2026 in Amsterdam

‘Werken in de Caribbean’ is een bijzonder onderdeel van De Nationale Carrièrebeurs

2026, het grootste carrière-evenement van Nederland, en biedt werkgevers uit het

Caribisch gebied en Suriname directe toegang tot een unieke talentpool in Nederland.

Tijdens de vorige editie namen bijna 60 Caribische en Surinaamse organisaties deel aan

Werken in de Caribbean. In totaal waren er ruim 200 bedrijven aanwezig op de beurs, die

samen 14.500 bezoekers trokken: studenten, starters, young professionals en ervaren

professionals. Een groot deel van deze bezoekers bestaat uit diaspora die graag wil

terugkeren naar de eilanden of Suriname, maar nog zoekt naar de juiste werkgever en

route.

Nieuw: ‘Werken in Suriname’ paviljoen

Voor de komende editie introduceren wij voor het eerst een speciaal ‘Werken in

Suriname’ paviljoen, als onderdeel van ‘Werken in de Caribbean’ . Dit paviljoen biedt

Surinaamse organisaties een eigen zichtbare positie binnen de beurs, gericht op talent

met een sterke band met Suriname. Voor de komende editie staan al diverse mooie

namen op de deelnemerslijst, zoals: Staatsolie, Fernandes, De Surinaamse Bank,

Baitali, C. Kersten en Co., Assuria Verzekeringen, Total Energies, EY , Fina Bank, Firm

Engineering en SBM Offshore.

Reserveer een stand en ontmoet uw doelgroep

Bedrijven kunnen een stand reserveren op ‘Werken in de Caribbean’ en zo direct in

contact komen met gemotiveerde kandidaten met internationale ervaring en regionale

betrokkenheid. De beurs is perfect voor organisaties die niet alleen willen werven, maar

ook willen bouwen aan duurzame relaties met toekomstig talent.

Match&Meet: langer in contact met kandidaten

Bij inschrijving krijgen deelnemende bedrijven toegang tot de Match&Meet omgeving: de

online matchingtool van De Nationale Carrièrebeurs. Hiermee kunnen werkgevers vanaf

één maand vóór tot één maand ná de beurs in contact komen met kandidaten die

matchen op profiel, interesse en achtergrond. Zo stopt recruitment niet op de

beursvloer, maar loopt het traject gericht door.

Meer dan recruitment

De Nationale Carrièrebeurs biedt bezoekers daarnaast een compleet programma met

ruim 100 workshops en presentaties, gericht op carrièreontwikkeling,

arbeidsmarktoriëntatie en persoonlijke groei. Ook is er ruimte voor beleving, met onder

andere een optreden van Jeon!

Inschrijven en informatie

Bedrijven kunnen zich nog inschrijven tot 1 maart. Meer informatie en de brochure zijn te

vinden op carrierebeurs.nl. Voor persoonlijk contact kunnen organisaties mailen naar

sales@memory.nl. Via ncb.carrierebeurs.nl kan men een gratis ticket claimen voor een beursbezoek! Het laatste nieuws over ‘Werken in Suriname’ als onderdeel van ‘Werken in de Caribbean’? Volg @werkenindecaribbean op Instagram!