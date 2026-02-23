Suriname heeft weer last van Saharastof

Het mistige uitzicht dat momenteel op verschillende plaatsen in Suriname te zien is, wordt veroorzaakt door stof dat is overgewaaid uit de Sahara, zegt meteoroloog Ritesh Rajai aan Waterkant.Net.

Volgens de weerkenner zijn plaatselijke buien niet uitgesloten tijdens een Sahara dust event. Normaal gesproken kunnen er buien vallen, maar deze zullen kort van duur zijn.

Personen met luchtwegaandoeningen, zoals astma, worden geadviseerd om indien mogelijk binnen te blijven of een stofmasker te dragen wanneer ze naar buiten gaan.

Voor Suriname is de aanwezigheid van Saharastof geen uitzonderlijk verschijnsel. Op basis van analyses van satelliet- en aerosoldata vanaf 2015 kan worden vastgesteld dat de concentraties doorgaans beginnen toe te nemen in januari, een piek bereiken in begin februari en vervolgens geleidelijk afnemen richting april en begin mei.

De huidige verhoogde concentratie wordt mede veroorzaakt door een trogsysteem nabij de westkust van Afrika. Hierdoor zijn grotere hoeveelheden stofdeeltjes vanuit de Sahara over de Atlantische Oceaan getransporteerd richting het Caribisch gebied en Noordoost-Zuid-Amerika, waaronder Suriname.

De Meteorologische Dienst Suriname volgt deze ontwikkeling nauwlettend en publiceert al sinds enkele dagen updates op de officiële website hydromet.sr. Daarnaast is er een aparte informatiepagina over Saharastof ingericht, waar actuele kaarten, verwachtingen en achtergrondinformatie beschikbaar zijn.