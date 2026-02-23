Scholier steelt bromfiets op Natin-terrein en wordt kort daarna aangehouden

Een scholier is vanmorgen kort na het stelen van een bromfiets op het Natin-terrein aangehouden door de politie aan de Jagernath Lachmonstraat in Suriname.

De buurtmanager van Geyersvlijt, agent van politie 1e klasse Liggio Feller, heeft de jongeman omstreeks 11.40 uur staande gehouden nabij de Albertlaan. De politieman merkte de jongen op nadat hij verdachte handelingen verrichtte met de bromfiets.

De scholier probeerde het rijtuig te starten en rende ermee over de weg. Medewerkers van de afdeling Inlichtingen, die zich in een onopvallend voertuig bevonden, namen dit eveneens waar.

Toen de jeugdige werd gesommeerd te stoppen, gaf hij hieraan geen gehoor en zette hij zijn vlucht voort. Nadat het hem lukte de bromfiets te starten, reed hij weg. De politie zette direct de achtervolging in en wist de verdachte korte tijd later alsnog staande te houden.

Bij zijn aanhouding gaf de scholier tegenstrijdige verklaringen. Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte de bromfiets zelf van het Natin-terrein had weggenomen.

De ressortpolitie heeft de zaak in onderzoek.