HomeOnderwerpenJustitie en politieRuit privévoertuig politieman ingeslagen; houder met scherpe patronen buitgemaakt
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Ruit privévoertuig politieman ingeslagen; houder met scherpe patronen buitgemaakt

-

0
Blauw zwaailicht ter illustratie.

Caribbean Night

Inbrekers hebben afgelopen nacht ingebroken in het privévoertuig van een politieman aan de Waaldijkstraat in Suriname. Daarbij is een reservepatronenhouder met daarin twaalf scherpe patronen buitgemaakt.

De politie van bureau Herman Gooding ging na de melding ter plaatse en trof een onderinspecteur aan. De voorruit van zijn voertuig bleek te zijn ingeslagen.

Werken in de Caribbean

Bij controle werd vastgesteld dat uit de auto een reservepatronenhouder was weggenomen.

De daders zijn vooralsnog onbekend. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Opwarmer voor Phagwa met Good Vibezz en The Starzz op Rooftop Royal Breeze Hotel
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen