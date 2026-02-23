Ruit privévoertuig politieman ingeslagen; houder met scherpe patronen buitgemaakt

Inbrekers hebben afgelopen nacht ingebroken in het privévoertuig van een politieman aan de Waaldijkstraat in Suriname. Daarbij is een reservepatronenhouder met daarin twaalf scherpe patronen buitgemaakt.

De politie van bureau Herman Gooding ging na de melding ter plaatse en trof een onderinspecteur aan. De voorruit van zijn voertuig bleek te zijn ingeslagen.

Bij controle werd vastgesteld dat uit de auto een reservepatronenhouder was weggenomen.

De daders zijn vooralsnog onbekend. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.