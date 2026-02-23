HomeOnderwerpenEntertainmentOpwarmer voor Phagwa met Good Vibezz en The Starzz op Rooftop Royal...
Opwarmer voor Phagwa met Good Vibezz en The Starzz op Rooftop Royal Breeze Hotel

Caribbean Night

De maand maart staat in Suriname synoniem voor kleur, eenheid en een nieuw begin. Elk jaar trekken duizenden Nederlanders met Surinaamse roots richting de ‘Switi Sranan’ om samen met familie en vrienden Phagwa (Holi) te vieren.

Het is een periode waarin de verbondenheid tussen de twee landen tastbaarder is dan ooit; de vliegtuigen zitten vol en de sfeer in Paramaribo is geladen met opwinding.

Werken in de Caribbean

De ultieme opwarmer op het dak van de stad
Voor velen begint het feestgedruis al ver voor de eigenlijke feestdag. De behoefte aan kwaliteitsculturele evenementen is groot, en daar springen bekende namen uit de entertainmentsector slim op in.

Dit jaar is de Sky Lounge & Bar, de iconische rooftop van het Royal Breeze Hotel, het epicentrum van de voorpret. Op woensdag 25 februari organiseren zij een exclusieve Pre Phagwa Party die speciaal is opgezet voor de vakantiegangers en lokale feestbeesten die de feestweek goed willen aftrappen.

Een line-up van topniveau
De organisatie heeft niet bezuinigd op de programmering. Waar je normaal gesproken al blij bent met één goede band, pakt dit feest uit met twee van de beste live-formaties die Suriname momenteel rijk is:

  • Good Vibezz: Bekend om hun aanstekelijke energie en veelzijdige repertoire.
  • The Starzz: De band die garant staat voor muzikaal vuurwerk en volle dansvloeren.
    De avond wordt muzikaal aan elkaar gedraaid door niemand minder dan de bekende DJ Crazy Needle, die samen met DJ Venom de beats zal laten vloeien tot in de vroege uurtjes.

Evenement Details
Ben je in de stad en wil je de Phagwa-vibe alvast proeven met het mooiste uitzicht over Paramaribo? Zorg dan dat je erbij bent.

  • Datum: Woensdag 25 februari
  • Locatie: Sky Lounge & Bar (Rooftop Royal Breeze Hotel)
  • Deuren open: 21:30 uur
  • Line-up: Good Vibezz, The Starzz, DJ Crazy Needle & DJ Venom
    Of je nu uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of gewoon uit ‘Dorp’ komt: trek je dansschoenen aan en bereid je voor op een onvergetelijke nacht boven de lichtjes van de stad.

