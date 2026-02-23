HomeOnderwerpenJustitie en politieNog geen spoor van ontvoerde Steven Maito: USD 5.000 uitgeloofd voor gouden...
Nog geen spoor van ontvoerde Steven Maito: USD 5.000 uitgeloofd voor gouden tip

De 40-jarige Steven Maito, die donderdagavond bij thuiskomst aan de Zwartbontstraat in Suriname werd overvallen en ontvoerd door vier gemaskerde en gewapende criminelen, is na drie dagen nog niet terecht.

De familie heeft zondagavond USD 5.000 (bijna SRD 190.000) uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot het terugvinden van hun dierbare.

De grijze Toyota Hilux van het slachtoffer waarin hij werd ontvoerd, werd zaterdagmiddag door een groep jagers aangetroffen in het bos van plantage Overtoom. De wagen is door de politie in beslag genomen.

De 40-jarige kwam donderdagavond rond 22.00 uur net thuis aanrijden in zijn pick-up en parkeerde het voertuig voor de woning, toen hij door de daders werd aangevallen. Volgens zijn partner, L.A., bevond zij zich in de woonkamer toen zij plotseling gegil hoorde.

Bij het bekijken van de camerabeelden zag de vrouw dat haar man bij zijn auto stond. Toen zij voor de zekerheid via het raam naar buiten keek, zag zij tot haar schrik vier gewapende criminelen om hem heen staan.

Uit de camerabeelden blijkt dat de daders vanuit een leegstaand perceel naast de woning tevoorschijn kwamen. Het slachtoffer stapte uit zijn auto met een zwarte tas in zijn bezit. Hij sloot de poort en liep richting de woning, toen hij werd overmeesterd.

De verschillende Surinaamse politie-eenheden werken aan het terugvinden van het slachtoffer en aan de opsporing en aanhouding van de criminelen.

