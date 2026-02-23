Landveld: “President-commissaris TAS heeft gelegenheid gehad om zijn kant van het verhaal te vertellen”

Volgens minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) is president-commissaris Donaghy Malone van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) in de gelegenheid gesteld om zich te verweren tegen de zaken waarvan hij door de directie van de TAS wordt beschuldigd. Op basis van de verklaringen van beide partijen zal er dan een besluit door de aandeelhouder worden genomen.

“We hebben de meneer in kwestie op al deze vragen de gelegenheid geboden om zijn kant van het verhaal te vertellen, zodat we beide partijen kunnen horen en een besluit kunnen nemen”, zei Landveld zondag in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

In een formele brief sommeerde de directeur van TAS de president-commissaris tot terugbetaling van kosten na een afgeblazen buitenlandse dienstreis. Naast deze kwestie uit de directeur in haar brief zorgen over een mogelijke belangenverstrengeling bij de huur van een vergaderruimte die door de RvC wordt gebruikt. De eerste betalingen zouden zijn gedaan op een rekening die aanvankelijk op naam van Malone stond en later op naam van een bedrijf van zijn echtgenote.

Volgens Landveld heeft de TAS geen gebouw, waardoor zij de RvC ook niet kan huisvesten. Hierdoor heeft de RvC dan zelf een ruimte gezocht. Dat nu blijkt dat de directie aangeeft dat deze ruimte van Malone of van diens echtgenote is, zal dus moeten worden onderzocht om vast te stellen of er inderdaad sprake is van belangenverstrengeling.

Een veelvoorkomend probleem volgens de minister bij diverse parastatale bedrijven is dat president-commissarissen op de stoel van de directie willen gaan zitten. Hijzelf heeft in een paar meetings met directies en president-commissarissen moeten aangeven dat de president-commissaris niet in de uitvoering zit.

“Ik ben bij één van ze geweest en wanneer er presentaties werden gehouden door de directeuren van het bedrijf, dan ging de president-commissaris details invullen van het project. Hoe kunt u als toezichthouder meer details hebben over het project dan de directeur? Dat is scheefgegroeid in een aantal jaren dat de RvC’s in de uitvoering zijn, terwijl ze dat niet moeten”, aldus de minister.